Исследование: холодный душ по утрам повышает продуктивность и снижает тревогу

Холодный душ способствует позитивным изменениям в мозге. После него улучшается настроение, повышается активность, снижается тревога, а также укрепляется иммунная система. К такому заключению пришли учёные Борнмутского университета.
В исследовании приняли участие 39 взрослых без хронических заболеваний. Они прошли МРТ, электрокардиограмму и тесты настроения. Затем испытуемые погрузились в ледяную воду на пять минут. После процедуры участники заполнили данные о психологическом состоянии и провели томографию.
Результаты эксперимента показали значительное увеличение частоты сердечных сокращений и ритма дыхания, повышение вдохновения и снижении нервозности. Усилились также связи между различными областями мозга, отвечающими за саморефлексию, обработку мыслей и воспоминаний.
Эксперты отметили:
Начать день с холодного душа может показаться сложным, однако всё больше научных данных подтверждают преимущества такой практики.
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