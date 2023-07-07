Исследование: холодный душ по утрам повышает продуктивность и снижает тревогу

Холодный душ способствует позитивным изменениям в мозге. После него улучшается настроение, повышается активность, снижается тревога, а также укрепляется иммунная система. К такому заключению пришли учёные Борнмутского университета.

В исследовании приняли участие 39 взрослых без хронических заболеваний. Они прошли МРТ, электрокардиограмму и тесты настроения. Затем испытуемые погрузились в ледяную воду на пять минут. После процедуры участники заполнили данные о психологическом состоянии и провели томографию.

Результаты эксперимента показали значительное увеличение частоты сердечных сокращений и ритма дыхания, повышение вдохновения и снижении нервозности. Усилились также связи между различными областями мозга, отвечающими за саморефлексию, обработку мыслей и воспоминаний.

Эксперты отметили:

Начать день с холодного душа может показаться сложным, однако всё больше научных данных подтверждают преимущества такой практики.