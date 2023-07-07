Профессор Королевского колледжа Лондона объяснил, почему подсластители вреднее сахара

Всемирная организация здравоохранения совсем недавно объявила, что заменители сахара бесполезны в борьбе с лишним весом. Их эффективность для похудения специалисты посчитали сомнительной. С этим согласился и профессор Тим Спектор — эксперт в области эпидемиологии и здоровья кишечника в Королевском колледже Лондона.

Тим отметил, что сейчас, когда до конца неясны возможные результаты применения искусственных подсластителей, лучше добавлять в напитки кусочек обычного сахара. Так вы хотя бы будете знать, с чем имеете дело.

Сахарозаменители (аспартам, сахарин, сукралоза, стевия и другие), по словам профессора, могут привести к развитию диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому профессор Спектор порекомендовал следующее:

Хотя полностью отказаться от сладостей и напитков практически невозможно, попробуйте сократить количество обычных продуктов, которые почти всегда содержат подсластители, таких как нежирные или низкокалорийные йогурты или смузи, печенье, готовые блюда, закусочные батончики и ароматизированные напитки.