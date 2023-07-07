Врач рассказал, о чём говорят судороги по ночам в летний период

Спазмы в мышцах — крайне неприятное явление, которое настигает человека в момент, когда он максимально уязвим: ночью, во время сна. С таким явлением сталкивается почти каждый. Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Армен Авакян рассказал, почему возникают спазмы в мышцах ног и как с ними справиться.

Ночные спазмы в ногах — эпизодическое явление. Чаще всего они происходят в икроножных мышцах, реже в пальцах, стопе, бедре.

Одна из причин спазмов — повышенная физическая нагрузка. Например, если накануне вы были на интенсивной тренировке или много ходили, ваши мышцы перенапряглись. Ночью, в процессе расслабления, они сократились, из-за чего произошёл болезненный спазм.

Чтобы избежать подобного, важно уделять внимания расслаблению ног: например, помассировать их или принять контрастный душ.

Менее очевидная причина — дефицит кальция, калия, магния. Это связано с тем, что летом мы теряем много жидкости, а вместе с ней — полезные микроэлементы, ответственные за функционирование мышц.

Если спазмы происходят систематически, это может также сигнализировать о серьёзных заболеваниях.

Варикоз. При застое крови в ногах мышцы могут непроизвольно сокращаться, чтобы привести её в движение. Помимо спазмов, к вечеру отекают ноги, человек может чувствовать напряжение и усталость даже при минимальных нагрузках.

Плоскостопие. При этом заболевании неправильно распределяется нагрузка на нижние конечности и из-за этого нарушается работа мышц.

Заболевания щитовидной железы, почек, сахарный диабет, гипертония.

Как избежать спазмов в ногах?

Во-первых, питайтесь сбалансированно и пейте больше воды в течение дня.

Во-вторых, отдайте предпочтение ортопедической обуви, стелькам и подпяточникам. Для профилактики развития варикозной болезни приобретите компрессионный трикотаж.

В-третьих, старайтесь в течение дня разминать икроножные мышцы. Самое простое — ходите пешком или поднимайтесь по лестнице вместо лифта.

Что делать, если вы ощутили спазм в ноге? Для начала разомните пальцами сокращённую мышцу, приложите холодное полотенце. Прямо в кровати в положении сидя выпрямите ноги и потяните носок на себя – так вы сможете быстро избавиться от боли в мышцах.

Не пренебрегайте своим здоровьем: если вы заметили, что симптомы участились, обязательно обратитесь к врачу.