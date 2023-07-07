76 хот-догов за 10 минут: чемпион по поеданию фастфуда рассказал о последствиях обжорства

Джоуи Честнат, 15-кратный чемпион по поеданию хот-догов, рассказал о последствиях употребления 76 булочек за 10 минут. Об этом сообщает Insider.

Рекордсмен описал свои ощущения после соревнований:

Чувство вздутия и усталости, сравнимое с состоянием после грандиозного праздника. Только значительно ужаснее.

Честнат рассказал и о методах восстановления. После борьбы он предпочитает вздремнуть в отеле, так как чувствует себя крайне истощённым. Спустя примерно четыре часа организм начинает избавляться от пищи. Его жена отметила также изменение запаха пота и липкость тела.

Перед состязанием чемпион предпочитает не есть. За два дня до мероприятия он очищает организм, употребляя только воду и лимонный сок.

Несмотря на трудности и последствия, Джоуи подчеркнул пристрастие к хот-догам и заявил, что будет продолжать соревноваться.