76 хот-догов за 10 минут: чемпион по поеданию фастфуда рассказал о последствиях обжорства
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Джоуи Честнат, 15-кратный чемпион по поеданию хот-догов, рассказал о последствиях употребления 76 булочек за 10 минут. Об этом сообщает Insider.
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Рекордсмен описал свои ощущения после соревнований:
Чувство вздутия и усталости, сравнимое с состоянием после грандиозного праздника. Только значительно ужаснее.
Честнат рассказал и о методах восстановления. После борьбы он предпочитает вздремнуть в отеле, так как чувствует себя крайне истощённым. Спустя примерно четыре часа организм начинает избавляться от пищи. Его жена отметила также изменение запаха пота и липкость тела.
Перед состязанием чемпион предпочитает не есть. За два дня до мероприятия он очищает организм, употребляя только воду и лимонный сок.
Несмотря на трудности и последствия, Джоуи подчеркнул пристрастие к хот-догам и заявил, что будет продолжать соревноваться.
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