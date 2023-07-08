Плохая гигиена полости рта может обернуться слабоумием, заявили японские учёные

Неправильный уход и чистка зубов могут привести к развития деменции, предупреждают японские учёные. Исследование, проведённое Университетом Тохоку в Сендае, показало связь между заболеваниями дёсен и возможной потерей памяти.

Эксперты проанализировали данные 172 участников в возрасте около 67 лет. Исследователи провели стоматологический осмотр, тестирование памяти и сканирование мозга в начале и через четыре года эксперимента. Оказалось, что у людей с зубными заболеваниями происходило более быстрое сокращение объёма мозга.

Доктор Сатоси Ямагучи подчеркнул:

Контроль прогрессирования заболевания десен с помощью регулярных посещений стоматолога имеет решающее значение. Зубы с тяжелой формой заболевания, возможно, придётся удалить и заменить.

Результаты исследования подтверждают, что правильная гигиена полости рта и забота о здоровье являются важными факторами для предотвращения риска развития различных болезней, включая деменцию.