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Плохая гигиена полости рта может привести к развитию слабоумия, заявили японские учёные

Плохая гигиена полости рта может обернуться слабоумием, заявили японские учёные
Плохой уход за зубами может обернуться слабоумием
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Неправильный уход и чистка зубов могут привести к развития деменции, предупреждают японские учёные. Исследование, проведённое Университетом Тохоку в Сендае, показало связь между заболеваниями дёсен и возможной потерей памяти.

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Эксперты проанализировали данные 172 участников в возрасте около 67 лет. Исследователи провели стоматологический осмотр, тестирование памяти и сканирование мозга в начале и через четыре года эксперимента. Оказалось, что у людей с зубными заболеваниями происходило более быстрое сокращение объёма мозга.

Доктор Сатоси Ямагучи подчеркнул:

Контроль прогрессирования заболевания десен с помощью регулярных посещений стоматолога имеет решающее значение. Зубы с тяжелой формой заболевания, возможно, придётся удалить и заменить.
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Результаты исследования подтверждают, что правильная гигиена полости рта и забота о здоровье являются важными факторами для предотвращения риска развития различных болезней, включая деменцию.

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