Утренняя зарядка от Ведрана Чорлуки: футболист доехал до Адриатического моря за 11,5 часов

Спортсмен преодолел 257 километров на велосипеде. Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука проснулся рано утром и решил, что в этот день просто обязан увидеть море. 37-летний футболист потратил 11,5 часов на дорогу и уже вечером смог искупаться. О своей поездке он рассказал в социальных сетях.

фото из социальных сетей Ведрана Чорлуки Фото: @corlukav05_14

День спортсмена начался в 4:56 в Загребе (столица и крупнейший город Хорватии). В качестве утренней разминки Ведран решил совершить целое путешествие. Уже в 16:56 он прибыл к Адриатическому морю на велосипеде, преодолев расстояние 257 км со средней скоростью 22,5 км/ч.

За поездку Ведран потратил 5,436 калорий, а его средний пульс за весь период составил 108 ударов в минуту. Вот такая бодрящая и вдохновляющая утренняя зарядка от футбольной звезды.

Ведран — хорватский спортсмен, который в течении 12 лет был в сборной страны. Он играл за московский «Локомотив» и за лондонский «Тотенхем». Футболист уже закончил карьеру, теперь он ассистирует главному тренеру сборной Хорватии. Впрочем, судя по результатам тренировок, спортсмен вполне мог бы вновь выйти на поле.