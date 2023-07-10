Летняя Москва, неоновые огни и бег: 8500 человек приняли участие в Ночном забеге

С 8 на 9 июля в столице прошёл Ночной забег – самые массовые соревнования Москвы, стартующие после захода солнца. Около 8500 участников пробежали 10 км по закатным набережным, зажигая столицу спортом и оставляя яркий свет городу. В этом году обновились сразу два рекорда.

Маршрут прошёл по Лужнецкой и Фрунзенской набережным и территории спорткомплекса «Лужники», а финальный километр бегуны преодолели внутри Большой спортивной арены – знакового места для всех любителей спорта и здорового образа жизни.

Призовые места в Ночном забеге достались пятерым мужчинам и пяти женщинам, показавшим лучшие результаты. Их наградили памятными кубками и подарками от партнёров, а также денежным вознаграждением. Призовой фонд в 2023 году составил 300 тыс. рублей.

Ночной забег Фото: Пресс-служба

Ночной забег Фото: Пресс-служба

Ночной забег Фото: Пресс-служба

Призёрами забега стали:

Среди мужчин:

первое место — Дмитрий Неделин, 28 мин. 26 сек. (рекорд трассы).

второе место — Андрей Стрижаков, 29 мин. 19 сек.

третье место — Картик Каркера, 29 мин. 32 сек.

четвёртое место — Григорий Корепин, 29 мин. 33 сек.

пятое место — Николай Чавкин, 29 мин. 36 сек.

Среди женщин:

первое место — Дина Александрова, 33 мин. 02 сек. (рекорд трассы).

второе место — Алла Сидорова, 33 мин. 25 сек.

третье место — Юлия Конякина, 33 мин. 33 сек.

четвёртое место — Анна Бойнова, 34 мин. 08 сек.

пятое место — Ирина Шевченко, 35 мин. 19 сек.