Сведут вас с ума: эксперт перечислил признаки людей, от которых лучше держаться подальше

В любви к себе нет ничего плохого. Это чувство помогает нам верить в себя и добиваться поставленных целей, какими бы амбициозными они ни были, но только не в том случае, когда оно перерастает в нарциссизм. Речь об особенности психики, при которой человек считает себя лучше других, что не всегда соответствует действительности.

Специалист выделил три признака, которые помогут распознать нарцисса.

В первую очередь следует сравнить поведение человека на публике и в домашней атмосфере. Так, если он заметно меняется в присутствии посторонних людей, у него может быть расстройство самооценки. Нарциссы очень зависимы от внимания окружающих, они нуждаются в восхищении, поэтому в обществе стараются понравиться всем. Дома, в знакомой им обстановке, такие люди, наоборот, могут быть грубыми и высокомерными. На членов своей семьи они не стараются произвести положительное впечатление и предстают в реальном виде.

Кроме того, часто нарциссы играют роль жертвы. Как бы ни была очевидна их вина, они всё равно будут стараться переложить ответственность на окружающих. Зачастую такие люди никогда не признают своей вины, ведь неудачи и ошибки — не про них.

Также людям с чрезмерной самовлюблённостью свойственно не признавать своих слабостей. Они, как в случае с провалами, всегда винят кого-то другого. Человек со здоровой самооценкой спокойно примет тот факт, что он не идеален и не всегда справляется со всем на отлично. Нарцисс же чаще всего не может это осознать.