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Без паники: названы быстрые способы привести себя в порядок перед важным событием

Без паники: названы быстрые способы привести себя в порядок перед важным событием
Как привести себя в порядок перед праздниками
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Физиотерапевт из Манчестера Лаура Мелиа и фитнес-эксперт Элис Барраклоу рассказали, как выглядеть идеально на праздниках без кардинальных изменений стиля жизни.

  • В первую очередь необходимо добавить активности в ежедневную рутину. Безусловно, движение необходимо в любое время, но в период подготовки к важному мероприятию лучше не пропускать ни дня. Это не значит, что вы должны устраивать себе изнурительные тренировки каждый день. Просто стоит не забывать двигаться: выходить чаще на пешие прогулки или кататься на велосипеде. Это поможет вам не только оставаться в форме, но и быть увереннее в себе.
  • Также важно нормализовать количество потребляемой жидкости. Проследите, достаточно ли воды вы выпиваете ежедневно. Это оказывает большое влияние на состояние кожи и влияет на самочувствие.
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  • Лаура также рекомендует не забывать про силовые тренировки. Они улучшают мышечный тонус, позволяя чувствовать себя увереннее в открытом наряде.
  • Добирайте норму белка. Он помогает мышцам расти и становиться выносливее. Кроме того, блюда с повышенным содержанием важного вещества обеспечивают чувство сытости на длительное время. Такой рацион позволит вам не переедать в период похудения.
  • Очень важно соблюдать режим сна. Недосып отражается на внешнем виде не только синяками под глазами, но и нездоровым оттенком кожи. Поэтому не забывайте про свою норму ночного отдыха и откажитесь от кофе во второй половине дня.
  • Последнее правило подготовки к торжеству — необходимо ограничить время, проведенное за телефоном. Зависимость от гаджетов влияет на наше здоровье и ментальное состояние.
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