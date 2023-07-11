Не выходят на связь две недели: более 300 человек пропали без вести в Атлантическом океане

Совсем недавно батискаф «Титан» не смог всплыть на поверхность океана после погружения к «Титанику». Вскоре после этого группа помощи мигрантам, Walking Borders, сообщила о пропаже трёх суден. Лодки направлялись из Сенегала на принадлежащие Испании Канарские острова и перевозили в сумме более 300 пассажиров. С 27 июня от них не поступало никаких сигналов. Об этом сообщает агентство — Reuters.
Хелена Малено — представитель организации Walking Borders, назвала примерное количество пропавших пассажиров. Так, по её словам, на первой лодке было 65 человек, на второй от 50 до 60, и на третьей 200. Все они — мигранты, которые хотели добраться до территории Испании из Сенегала. Пунктом назначения их водного путешествия должны были стать Канарские острова, но до туда они так и не добрались. С 27 июня с лодками потеряна связь.
Из-за политической нестабильности мигранты часто пытаются перебраться в Европу из Сенегала таким маршрутом. Летом поток путешественников увеличивается. Но такие перевозки зачастую совершаются с нарушениями правил безопасности.
Сейчас сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуации. Организация помощи мигрантам сообщила, что родственники пропавших очень обеспокоены их судьбой и надеются, что это всего лишь проблемы со связью.
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