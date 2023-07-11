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Не слипнется: угадайте, в каких странах больше всего сладкоежек и на каком месте Россия

Не слипнется: угадайте, в каких странах больше всего сладкоежек и на каком месте Россия
Угадайте, в каких странах больше всего сладкоежек
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11 июля отмечается Всемирный день шоколада. В эту дату можно официально позволить себе плитку любимого десерта.

Если вы думали, что россияне здесь в первых рядах, то это не так. Наша страна — не лидер по этому показателю. Кроме того, оказалось, что не везде шоколад — желанное лакомство. Удивительно, но есть страны, где его совсем не любят.

Всемирный день шоколада

Всемирный день шоколада

Фото: istockphoto.com

Статистика от Statista Market Insights показывает, что лидеры по количеству сладкоежек — это Швейцария, США и Германия. Первая страна побеждает со значительным отрывом, там потребляют 11,8 кг на человека в год. Американцы съедают 9 кг, а немцы — 5,8 кг. А вот в Китае и в Индии результаты очень низкие (0,2 кг и 1 кг в год соответственно).

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В России статистика от Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка показывает, что на каждого жителя приходится 6–7 кг ежегодно. Этот результат соответствует третьему месту среди стран-конкурентов.

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