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Век вместе: ФК «Манчестер Сити» привёз легендарные трофеи 102-летнему фанату

Век вместе: ФК «Манчестер Сити» привёз легендарные трофеи 102-летнему фанату
ФК «Манчестер Сити» посетил 102-летнего фаната
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«Манчестер Сити» объявил о начале тура «Treble Trophy Tour». В честь исторического сезона и в знак благодарности зрителям за их поддержку клуб взял с собой трофей Премьер-лиги, Кубок Англии и впервые в истории Кубок Лиги чемпионов.

Джеффри Ротбанд

Джеффри Ротбанд

Фото: Пресс-служба ФК Манчестер Сити

В честь грандиозного события футбольный клуб посетил особенного болельщика – Джеффри Ротбанда. Фанату в августе исполнится 103 года. Его любовь к «Манчестер Сити» началась в 1920-х. Почти век Джеффри следил за игрой родного клуба. Он стал свидетелем всех девяти титулов чемпиона Англии. Они были завоёваны начиная с сезона 1936/1937.

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Единственная значимая награда, которую Ротбанд не смог отпраздновать вместе с «Сити» – первый Кубок Англии, выигранный в 1904 году.

Футбольный клуб прибыл в дом престарелых к болельщику, чтобы отметить великолепный триумф и сделать снимки на память.

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