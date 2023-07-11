Град размером с куриное яйцо, смерчи, ливни: в Сочи продолжается погодный апокалипсис

В Сочи разразилось стихийное бедствие. Несколько районов города оказались в эпицентре апокалиптического явления, оставляя за собой разрушенные автомобили и залитые водой дороги.
Град в Сочи
Фото: @lazarevskoe_proletarskay22
Местные жители столкнулись с мощным ливнем, после чего с неба обрушился град размером с куриное яйцо. Над морем у берегов Туапсе отмечают надвигающийся смерч. Очевидцы делятся снимками в социальных сетях.
Надвигающийся смерч
Фото: @eleonora._andreevna
Власти Сочи объявили экстренное предупреждение с целью обезопасить жителей. Неблагоприятные погодные условия оказали серьёзное влияние на транспортную систему города. Несколько рейсов были задержаны на сутки. Действие штормового предупреждения продлено.
Сейчас погода в городе по-прежнему неустойчивая. Температура составляет около 23 градусов тепла. До конца суток, 11 июля, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом.
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