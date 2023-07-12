Блогер поделился самым мимимишным способом похудеть раз и навсегда

Домашний питомец помогает не только справиться с одиночеством, но и приобрести полезные привычки. Хадсон Уайт, спортивный видеоблогер, поделился, как появление в его жизни энергичной сибирской хаски Мисти сделало его здоровее и помогло похудеть.

С самого утра Мисти нужно проходить на прогулке около пяти километров, чтобы израсходовать часть энергии. Хадсон признаётся, что всегда хотел начинать день с кардио, но никак не мог начать:

Много раз в прошлом я отключал этот будильник и придумывал оправдание, почему мне не следует вставать, чтобы пройтись.

Теперь собака — его лучший мотиватор, ведь она нуждается в длительных прогулках. Поэтому каждое утро молодой человек теперь начинает с выхода на улицу.

Кроме того, блогеру удалось наконец наладить режим дня. По его словам, проблема в достижении результата была именно в том, что он не мог следовать рутине, но теперь у него нет выбора.

Она действительно замечательная для меня, мне нравится, что она рядом. Из неё получилась отличная компаньонка для кардиотренировок.