Блогер поделился самым мимимишным способом похудеть раз и навсегда

Домашний питомец помогает не только справиться с одиночеством, но и приобрести полезные привычки. Хадсон Уайт, спортивный видеоблогер, поделился, как появление в его жизни энергичной сибирской хаски Мисти сделало его здоровее и помогло похудеть.
С самого утра Мисти нужно проходить на прогулке около пяти километров, чтобы израсходовать часть энергии. Хадсон признаётся, что всегда хотел начинать день с кардио, но никак не мог начать:
Много раз в прошлом я отключал этот будильник и придумывал оправдание, почему мне не следует вставать, чтобы пройтись.
Теперь собака — его лучший мотиватор, ведь она нуждается в длительных прогулках. Поэтому каждое утро молодой человек теперь начинает с выхода на улицу.
Кроме того, блогеру удалось наконец наладить режим дня. По его словам, проблема в достижении результата была именно в том, что он не мог следовать рутине, но теперь у него нет выбора.
Она действительно замечательная для меня, мне нравится, что она рядом. Из неё получилась отличная компаньонка для кардиотренировок.
- 12 июля 2023
-
14:33
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 11 июля 2023
-
20:30
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
08:30
-
06:30
- 10 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 9 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 8 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 7 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30