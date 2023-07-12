Зампред Сбера Попов: «Спорт – очень важный элемент работы в коллективе»

С 10 по 13 июля в Казани проходит XIV Летняя Сбербанкиада: это масштабное корпоративное спортивное мероприятие, которое Сбер проводит с 1995 года. В соревнованиях принимают участие команды сотрудников различных подразделений банка, в том числе – и руководители.

Виды спорта разные: плавание, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бег, бадминтон, кроссфит, шахматы, а также теннис. Как раз в турнире по большому теннису в парном разряде среди руководителей в первый день соревнований победила команда Центрального аппарата – зампред Сбера Анатолий Попов и директор управления внутреннего аудита Олег Чистяков обыграли в финале команду Московского банка Сбербанка.

Сбербанкиада Фото: Пресс-служба

Для Попова это уже не первая Сбербанкиада – он участвует в соревнованиях с 2012 года, причём не только в летних, но и в зимних. Зампред Сбера активно занимается спортом – он катается на горных лыжах, ходит в походы в горы, играет в большой теннис и баскетбол, а ещё с детства занимается парусным спортом.

– Спорт – это команда и дружеское общение, – говорит Попов. – Плюс ко всему ты держишь себя в тонусе и чаще пребываешь в хорошем настроении. По большому счёту неважно, как закончился матч или игра. Конечно, особую радость и удовлетворение испытываешь, когда побеждаешь. Но и в случае проигрыша можно извлечь важные для себя уроки. Спорт – очень важная часть моей жизни.

– Занятия есть в вашем расписании каждый день?

– Да, в рабочие дни – каждый день. Я стараюсь заниматься по утрам, потому что в жизни руководителя вечера могут быть непредсказуемыми и крайне сложно спрогнозировать своё время. А вот утром шанс, что придётся отвлекаться на работу, сильно ниже, поэтому в 6:00 у меня подъём, с 7:00 до 8:30 – всегда по расписанию спорт.

– Тяжело жить в графике с такими ранними подъёмами и непредсказуемыми рабочими вечерами?

– Совершенно не тяжело. Главное – вовремя ложиться спать. До 23:00, а лучше ещё раньше.

– И получается?

– Конечно. Для этого просто нужно наладить здоровый режим. Желательно завершить рабочие дела за полтора-два часа до сна, по возможности сходить на прогулку. При выполнении таких условий хороший сон обеспечен, и при подъёме в шесть утра будешь чувствовать себя выспавшимся. В противном случае тяжелее держать себя в рабочем тонусе: не будет энергии, может появиться безразличие к происходящему, мозг будет медленнее реагировать на задачи.

– Когда вы пришли к тому, что спорт нужно обязательно интегрировать в свою жизнь, чтобы она была продуктивнее?

– Я занимался спортом в школе, немного – в университете, но моя молодость пришлась на 90-е годы – тогда спорт в целом был не в фокусе, и у меня как таковой дисциплины не было. А вот ближе к 30 годам я пересмотрел отношение к спорту и стал активнее им заниматься: сначала играл в пляжный волейбол, баскетбол, потом увлёкся теннисом, который в итоге стал моим главным спортивным увлечением. Что мне нравится в теннисе – это то, что занятия очень легко организовать. Чтобы поиграть в волейбол или баскетбол, нужно собрать довольно большое число людей, а ввиду разных графиков работы и занятости бывает проблематично это сделать. Для игры в теннис достаточно двоих людей, можно даже договориться поиграть на бизнес-встрече, например. Кроме того, много аэробной нагрузки, работает сердце – этот вид спорта очень рекомендован для занятий.

– Смотрите Уимблдон?

– Конечно! Болею за Даню Медведева. Надеюсь, что он справится – дойдёт до финала, где встретится с Новаком Джоковичем и победит его.

– Вы – многократный призёр в парусном спорте. Для вас это хобби или всё же страсть?

– Парусный спорт случайно вошёл в мою жизнь, а в итоге стал большой страстью. В детстве мама отправила меня с братом в лагерь, где меня записали в секцию подводного плавания. Но в Новосибирске – не на Красном море, там с маской и трубкой на глубине ничего не видно, мне было неинтересно. Брат мой при этом уже не первый год занимался яхтами, и я решил к нему присоединиться. Начали вместе с ним ходить, потом я стал заниматься самостоятельно. И вот уже 40 лет яхта со мной. Причём я предпочитаю на яхте не отдыхать – у меня там обычно только работа и ремонт!

– Есть мнение, что спорт – неотъемлемая часть жизни успешных людей. Вы согласны?

– Очевидно, что есть взаимосвязь. Спорт помогает справляться с негативными эмоциями, поэтому, думаю, что положительная корреляция между ним и успешностью есть. Спорт – это дисциплина. Ты приучаешь себя к каким-то ритуалам, которые обязательно надо выполнять. Даже занятия гимнастикой по утрам – это уже дисциплина.

Сбербанкиада Фото: Пресс-служба

– А с точки зрения командной работы – спорт помогает улучшать свои навыки ещё и при работе в бизнес-среде?

–Когда ты руководитель большой команды, часто бывает, что твоё общение с сотрудниками ограничено. Как узнать, как идут дела в организации? Это можно сделать в том числе на корте в неформальной обстановке. Я прихожу на корт, где в том числе вижусь с моими коллегами. Можно пообщаться, ребята что-то спросят – так формируются доверительные отношения с сотрудниками. Спорт – очень важный элемент работы в коллективе, поэтому я очень рад, что Сбербанк проводит такие мероприятия. Наша организация инвестирует в будущее нашей команды, и очень здорово, что команда из года в год растёт и развивается вместе с компанией.