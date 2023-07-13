Секрет раскрыт: исследователи выяснили, как мы на самом деле выбираем себе партнёра

Учёные из Квинслендского университета провели интересный эксперимент, чтобы выяснить, как люди оценивают привлекательность партнёра. Исследование, проведённое под руководством психолога Эми Чжао, использовало новый подход, включающий личные встречи.

Всего было задействовано 682 человека. В ходе эксперимента прошло 2285 быстрых свиданий, где участники общались в течение трёх минут. Почти в 50% случаев встречались люди одной национальности, в остальных 50% — представители разных этнических групп.

Эми Чжао добавила:

После каждой встречи участники оценивали друг друга по привлекательности, доброте и взаимопониманию. Затем мы проанализировали изображения их лиц, чтобы рассчитать черты, усреднённость и сходство.

В результате выяснилось, что нам кажутся привлекательными те, кто похож на нас самих. Более того, участники давали более высокие оценки людям с аналогичной этнической принадлежностью.

Исследователи также отметили:

Похожие лица вызывают чувство родства, заставляя нас ощущать комфорт, знакомство и принадлежность.