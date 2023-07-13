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Секрет раскрыт: исследователи выяснили, как мы на самом деле выбираем себе партнёра

Секрет раскрыт: исследователи выяснили, как мы на самом деле выбираем себе партнёра
Как мы на самом деле выбираем себе партнёра
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Учёные из Квинслендского университета провели интересный эксперимент, чтобы выяснить, как люди оценивают привлекательность партнёра. Исследование, проведённое под руководством психолога Эми Чжао, использовало новый подход, включающий личные встречи.

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Всего было задействовано 682 человека. В ходе эксперимента прошло 2285 быстрых свиданий, где участники общались в течение трёх минут. Почти в 50% случаев встречались люди одной национальности, в остальных 50% — представители разных этнических групп.

Эми Чжао добавила:

После каждой встречи участники оценивали друг друга по привлекательности, доброте и взаимопониманию. Затем мы проанализировали изображения их лиц, чтобы рассчитать черты, усреднённость и сходство.
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В результате выяснилось, что нам кажутся привлекательными те, кто похож на нас самих. Более того, участники давали более высокие оценки людям с аналогичной этнической принадлежностью.

Исследователи также отметили:

Похожие лица вызывают чувство родства, заставляя нас ощущать комфорт, знакомство и принадлежность.
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