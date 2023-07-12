Хирург-флеболог дал советы путешественникам, страдающим от тромбоза

Проблемы с венозной системой могут стать преградой перед путешествиями в другие города и страны. Дальние поездки – один из факторов, провоцирующий развитие болезни, так как долгое время приходится проводить неподвижно. Чем серьёзнее поражены вены, тем больше риск осложнений.

Хирур-флеболог Самохин Кирилл Михайлович поделился советами, как сделать путешествие безопасным для здоровья.

Выбор средства передвижения. Если вы страдаете варикозом давно, у вас уже 4–6-я стадии развития болезни, перелёты нежелательны. Лучше выбрать альтернативный вид транспорта.

Консультация флеболога. Перед тем как отправиться в отпуск, обязательно запишитесь на приём. Только так вы узнаете текущее состояние вен и получите персональные рекомендации.

Компрессионное бельё – основной и обязательный для выполнения пункт. Подойдите к его выбору ответственно. Выбирайте качественный трикотаж в специализированных магазинах, а не в аптеках.

Движение. Во время перелёта обязательно вставайте, прохаживайтесь. Если вы на машине, заранее запланируйте остановки.

Гимнастика. В дороге выполняйте несколько упражнений, эффективных для мышц и кровеносной системы. Например, подтягивания – вытяните ноги и поднимите руки верх. Также можно сделать круговые движения ногой, придерживая руками колено. Хорошее упражнение в положении сидя – поставить стопы и попеременно поднимать носки, пятки на месте и наоборот.

Во время отдыха старайтесь избегать перегрева на солнце и использовать защитные крема. Под воздействием высоких температур варикоз быстро прогрессирует. Отдавайте предпочтение плаванию, прогулкам и потреблению достаточного количества воды. Это отличная профилактика болезни.

Путешествовать с варикозом можно. Не отказывайте себе в удовольствии отдохнуть и перезагрузиться. Следуйте советам, и тогда ваш отдых будет наполнен исключительно приятными воспоминаниями.