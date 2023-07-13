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7 профессий, повышающих риск смертельных заболеваний. Проверьте, нет ли вашей в списке

Работа может доставлять неудобства, усталость и выгорание. Однако существует ряд профессий, которые значительно повышают риск смертельных заболеваний. Недавний анализ выявил 7 специальностей, вызывающих рак яичников.

К ним относятся: барбер, парикмахер, косметолог, строитель, бухгалтер, изготовитель одежды, продавец.

Исследователи проанализировали людей, работающих больше 10 лет в этих сферах. Оказалось, что у них риск болезни втрое выше среднего.

Эксперты связывают полученные результаты первых трёх профессий с частым использованием химических веществ в высокой концентрации. Среди них аммиак, перекись водорода, волосяная пыль, полиэфирные волокна, формальдегид, пропеллентные газы и бензин.

Эти вещества способны вызывать рак, цепляясь за ДНК или вступая с ней в реакцию. Это может привести к долгосрочным повреждениям, заставляющим клетки размножаться бесконтрольно. Однако для точных выводов нужно провести больше экспериментов.