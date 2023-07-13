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Соблазнительные изгибы: фитнес-тренер раскрыла секреты стройности 51-летней Софьи Вергары

Соблазнительные изгибы: фитнес-тренер раскрыла секреты стройности 51-летней Софьи Вергары
Тренер раскрыла секреты стройности Софьи Вергары
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10 июля колумбийской актрисе исполнился 51 год. Но, судя по фотографиям, которыми звезда поделилась в социальных сетях, выглядит она гораздо моложе.

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Фитнес-тренер артистки, Дженнифер Йейтс, рассказала, что в работе с Софьей они делают акцент на силовые тренировки. Девушка очень ценит изгибы своего тела, поэтому они уделяют особое внимание проработке мыщц.

Обязательная часть спортивной рутины звезды — это знакомые всем упражнения: становая тяга, отжимания. А соблазнительные формы актрисы в купальнике результат приседаний.

София Вергара

София Вергара

Фото: @sofiavergara

А вот бегать голливудская актриса не любит. Вместо этого она ходит по беговой дорожке с большим наклоном. По мнению инструктора Софьи, это отличная замена ненавистному многим бегу, потому что это ещё и упражнение для мышц бедра и ягодиц.

Кроме того, у актрисы с тренером есть договорённость: когда она устаёт, то берёт выходной. Дженнифер считает, что уставшие мышцы провоцируют травмы.

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