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«Прохожу лечение в клинике»: певица МакSим назвала истинную причину срыва концерта в Сочи

«Прохожу лечение в клинике»: певица МакSим назвала истинную причину срыва концерта в Сочи
Певица МакSим страдает алкогольной зависимостью
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МакSим призналась в соцсетях, что страдает алкогольной зависимостью. Поклонники заподозрили неладное ещё в марте, когда певица выступала на «Розе Хутор». Тогда исполнительница еле стояла на ногах, не попадала в ноты и ушла со сцены, бросив микрофон.

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Звезда рассказала, что начала злоупотреблять спиртным после перенесённого тяжёлого коронавируса. По её словам, она слишком быстро приступила к работе, начала гастролировать. Перед выходом на сцену в Сочи артистка была под капельницей и решила выпить алкоголь, чтобы хорошо провести выступление, однако это не сработало.

В своём обращении МакSим заявила:

Я пришла к тому, что у меня развилась алкогольная зависимость. Это не моя жизнь. Не моя история. Для меня было огромным шагом приехать в клинику по своей доброй воле.
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Алкоголь для артистки стал средством сбежать от проблем, но ни к чему хорошему это не привело. Звезда осознала свою проблему и сейчас проходит лечение в специализированной клинике. Её поддерживают вся команда и близкие люди.

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