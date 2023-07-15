Все преграды в голове: 57-летняя англичанка совершила восхождение, несмотря на рак лёгких

57-летняя англичанка Джеки Хэд известна экстремальными восхождениями на самые высокие вершины Европы. Она также занимается другими видами спорта: ледолазанием, фридайвингом, катанием на лыжах и тягой 30-килограммовых саней. Однако активный образ жизни не помешал возникновению рака лёгких.
Хэд прошла бесплатное обследование в Эссексе. Она была уверена, что с ней всё в порядке, но решила провериться, так как её родители страдали этой болезнью. Компьютерная томография выявила два узелка в правом лёгком. Последующая биопсия подтвердила диагноз.
Джеки Хэд
Фото: @jackiehead1
Однако операция была отложена на две недели из-за её планов. Она решила не терять времени даром и взобралась на горы в рамках арктического ледового фестиваля. После возвращения часть органа была успешно удалена.
Джеки призналась:
Диагноз высветил некоторые вещи в жизни, которые я не могу контролировать, но я решила принять новость с оптимизмом и бороться до конца.
Сейчас она продолжает тренировки и чувствует себя прекрасно, несмотря на снижение потребления кислорода.
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