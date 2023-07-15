Все преграды в голове: 57-летняя англичанка совершила восхождение, несмотря на рак лёгких

57-летняя англичанка Джеки Хэд известна экстремальными восхождениями на самые высокие вершины Европы. Она также занимается другими видами спорта: ледолазанием, фридайвингом, катанием на лыжах и тягой 30-килограммовых саней. Однако активный образ жизни не помешал возникновению рака лёгких.

Хэд прошла бесплатное обследование в Эссексе. Она была уверена, что с ней всё в порядке, но решила провериться, так как её родители страдали этой болезнью. Компьютерная томография выявила два узелка в правом лёгком. Последующая биопсия подтвердила диагноз.

Джеки Хэд Фото: @jackiehead1

Однако операция была отложена на две недели из-за её планов. Она решила не терять времени даром и взобралась на горы в рамках арктического ледового фестиваля. После возвращения часть органа была успешно удалена.

Джеки призналась:

Диагноз высветил некоторые вещи в жизни, которые я не могу контролировать, но я решила принять новость с оптимизмом и бороться до конца.

Сейчас она продолжает тренировки и чувствует себя прекрасно, несмотря на снижение потребления кислорода.