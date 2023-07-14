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Врачи назвали 3 способа держать в норме самый обсуждаемый в сети гормон

Врачи назвали 3 способа держать в норме самый обсуждаемый в Сети гормон
Названы способы, как держать в норме кортизол
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Пользователи социальных сетей продолжают призывать к контролю уровня кортизола. Контент с хэштегом #cortisollevels набирает миллионы просмотров. По мнению пользователей, именно повышенный уровень гормона — причина большинства проблем со здоровьем: плохого сна, сниженного иммунитета, набора веса, высыпаний. Врачи назвали способы контролировать его, не меняя кардинально ежедневную рутину.

Этот гормон отвечает за управление стрессом. Именно кортизол при стимуляции позволяет высвобождать глюкозу, в которой нуждается наш мозг при тревоге. Нормальный уровень гормона в организме зависит от времени суток: утром, в промежутке с 6:00 до 8:00, он достигает своего пика и постепенно снижается к вечеру.

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Это свойство нашего тела позволяет нам спокойно заснуть в конце дня. Поэтому так важно контролировать уровень кортизола: без него невозможен качественный ночной отдых.

  • Первое, что может провоцировать подъём уровня гормона, — кофе натощак. Этот напиток стоит употреблять только после завтрака. А если утром вы не едите, тогда лучше отказаться от него совсем.
  • Кроме того, для нормального уровня кортизола очень важен режим. Не провоцируйте повышение «гормона стресса» постоянным откладыванием будильника.
  • Также для нормализации уровня кортизола важен спорт и продукты с витамином В, витамином С, магнием и цинком.
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