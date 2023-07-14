Врачи назвали 3 способа держать в норме самый обсуждаемый в сети гормон

Пользователи социальных сетей продолжают призывать к контролю уровня кортизола. Контент с хэштегом #cortisollevels набирает миллионы просмотров. По мнению пользователей, именно повышенный уровень гормона — причина большинства проблем со здоровьем: плохого сна, сниженного иммунитета, набора веса, высыпаний. Врачи назвали способы контролировать его, не меняя кардинально ежедневную рутину.

Этот гормон отвечает за управление стрессом. Именно кортизол при стимуляции позволяет высвобождать глюкозу, в которой нуждается наш мозг при тревоге. Нормальный уровень гормона в организме зависит от времени суток: утром, в промежутке с 6:00 до 8:00, он достигает своего пика и постепенно снижается к вечеру.

Это свойство нашего тела позволяет нам спокойно заснуть в конце дня. Поэтому так важно контролировать уровень кортизола: без него невозможен качественный ночной отдых.

Первое, что может провоцировать подъём уровня гормона, — кофе натощак. Этот напиток стоит употреблять только после завтрака. А если утром вы не едите, тогда лучше отказаться от него совсем.

Кроме того, для нормального уровня кортизола очень важен режим. Не провоцируйте повышение «гормона стресса» постоянным откладыванием будильника.

Также для нормализации уровня кортизола важен спорт и продукты с витамином В, витамином С, магнием и цинком.