45-летний миллиардер-биохакер проводит новый опыт над собой ради омоложения

Мультимиллионер, предприниматель из Кремниевой долины продолжает эксперименты над собой. Ранее бизнесмен перелил себе кровь своего сына ради омоложения, однако это не сработало. Теперь он перешёл на инъекции женского гормона эстрогена в малых дозах.

Брайан Джонсон уже потратил миллионы, чтобы продлить молодость. Сейчас на него работает команда из 30 лучших врачей. Они ежедневно отслеживают его состояние и делают необходимые процедуры. Режим миллионера выглядит устрашающе. Каждый день мужчина встаёт в 5:00. Его утро начинается с медицинских обследований и часовой тренировки. Только потом он завтракает.

Диета мужчины, кажется, собрала в себе все возможные ограничения. В течение дня он съедает ровно 1977 калорий, которые получает исключительно из веганских блюд. Также миллионер придерживается интервального голодания, принимая пищу только до 11:00.

Брайан Джонсон Фото: @bryanjohnson

До недавнего времени важной процедурой для Брайана были переливания крови от своего сына. Раз в месяц он получал литр плазмы от Талмейджа. Но после шести процедур врачи пришли к выводу, что это не приносит пользы. По мнению Брайана, причина в том, что он слишком молод для этого. Его показатели не сильно отличаются от параметров сына.

Обмен молодой плазмы может быть полезен для более старых групп населения или при определённых состояниях. В моём случае это не добавляет пользы к моим существующим вмешательствам.

Получается, что 18-летний Талмейдж терял 25% крови ежемесячно впустую. Теперь Брайан проверяет на себе новую методику врачей. Он делает небольшие инъекции эстрогена, надеясь, что это точно омолодит его.