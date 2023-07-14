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45-летний миллиардер-биохакер проводит новый опыт над собой ради омоложения

45-летний миллиардер-биохакер проводит новый опыт над собой ради омоложения
45-летний миллиардер-биохакер проводит новый опыт
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Мультимиллионер, предприниматель из Кремниевой долины продолжает эксперименты над собой. Ранее бизнесмен перелил себе кровь своего сына ради омоложения, однако это не сработало. Теперь он перешёл на инъекции женского гормона эстрогена в малых дозах.

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Брайан Джонсон уже потратил миллионы, чтобы продлить молодость. Сейчас на него работает команда из 30 лучших врачей. Они ежедневно отслеживают его состояние и делают необходимые процедуры. Режим миллионера выглядит устрашающе. Каждый день мужчина встаёт в 5:00. Его утро начинается с медицинских обследований и часовой тренировки. Только потом он завтракает.

Диета мужчины, кажется, собрала в себе все возможные ограничения. В течение дня он съедает ровно 1977 калорий, которые получает исключительно из веганских блюд. Также миллионер придерживается интервального голодания, принимая пищу только до 11:00.

Брайан Джонсон

Брайан Джонсон

Фото: @bryanjohnson

До недавнего времени важной процедурой для Брайана были переливания крови от своего сына. Раз в месяц он получал литр плазмы от Талмейджа. Но после шести процедур врачи пришли к выводу, что это не приносит пользы. По мнению Брайана, причина в том, что он слишком молод для этого. Его показатели не сильно отличаются от параметров сына.

Обмен молодой плазмы может быть полезен для более старых групп населения или при определённых состояниях. В моём случае это не добавляет пользы к моим существующим вмешательствам.

Получается, что 18-летний Талмейдж терял 25% крови ежемесячно впустую. Теперь Брайан проверяет на себе новую методику врачей. Он делает небольшие инъекции эстрогена, надеясь, что это точно омолодит его.

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