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Учёные выяснили, на что готовы люди ради того, чтобы узнать секрет

Учёные выяснили, на что готовы люди ради того, чтобы узнать секрет
На что готовы люди ради того, чтобы узнать секрет
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Новое исследование учёных показало, что люди готовы терпеть боль ради того, чтобы узнать секрет, даже если новая информация не представляет для них особой ценности.

В эксперименте приняли участие 40 человек. Им предлагалось выиграть деньги, подбросив виртуальную монету. При этом на их руках находились устройства, способные причинять боль. Многие из испытуемых соглашались на физическое воздействие гаджета, лишь бы узнать, сколько они получат в случае победы. При отказе участники получали тот же выигрыш, но без информации, полученной заранее.

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По мнению учёных, даже незначительная тайна вызывает в нас чувство тревоги и неуверенности. Авторы исследования во главе со Стефаном Боде из Мельбурнского университета пришли к выводу:

Это наводит на мысль, что «боль от незнания» иногда может вызывать большее страдание, чем реальная физическая боль.
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