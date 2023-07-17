«Сок сельдерея на голодный желудок»: Новак Джокович раскрыл секреты идеальной фигуры

Даже в повседневной жизни фаворита Уимблдона всё подчинено достижению спортивного результата. В 2010 году Новак взял паузу в карьере из-за проблем со здоровьем. Во время перерыва он пересмотрел подход к питанию. Теперь, по словам журналиста Грэма Бенсингера, который брал интервью у звёздного игрока, его диета абсолютно здоровая.

После пробуждения спортсмен обычно выпивает стакан воды с лимоном, чтобы помочь организму вывести токсины. Утром спортсмен не ест тяжёлую еду:

Я не люблю есть пищу, которая требовала бы много энергии для переваривания, особенно в первой половине дня, потому что именно тогда мне нужно больше всего энергии для тренировок. Иногда у меня бывает сок сельдерея на голодный желудок.

Среди любимых продуктов Новака в основном крупы: злаки, киноа, дикий рис и сладкий картофель. Иногда он ест и обычный картофель, но приготовленный без использования масла. Джокович признаётся, что он практически не потребляет красное мясо, его рацион почти полностью растительный.

Вообще как настоящий спортсмен он героически справляется с ограничениями. Так, в его рационе нет глютена, молочных продуктов и рафинированного сахара.