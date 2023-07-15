Учёные назвали 6 групп продуктов, снижающих риск болезней сердца

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Учёные обнаружили, что определённые продукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты получены в ходе крупномасштабного эксперимента.

Профессора из Института популяционных исследований здоровья разработали новый показатель здорового питания, названный PURE Healthy Diet Score. Он основан на данных, полученных от 244 тыс. участников со всего мира.

Основные результаты показали, что люди, употреблявшие больше рекомендованных продуктов, имели меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. К ним относятся фрукты, овощи, орехи, бобовые, рыба, цельнозерновые и молочные продукты.

Умеренное потребление красного мяса также не оказывает негативного влияния на здоровье сердца, вопреки ранее существовавшим предположениям.

Эксперты полагают, что эти рекомендации по питанию могут быть применимы к большинству людей во всём мире, с учётом доступности перечисленных продуктов и культурных предпочтений.