Любовь преодолеет всё: Мэтт Деймон откровенно рассказал о борьбе с депрессией
Поделиться
Мэтт Деймон откровенно рассказал о своей борьбе с депрессией. Во время пресс-тура предстоящей премьеры фильма «Оппенгеймер» с его участием актёр поведал о трудностях на пути к успеху.
Артист признался, что угнетённое состояние накрыло его во время съёмок одного из его проектов. Это стало для него настоящим испытанием, однако его любящая супруга всегда находилась рядом с ним в трудные моменты. Она также помогла ему осознать важность профессионализма:
В середине съёмок моя жена подбадривала меня, потому что я впал в депрессию, а впереди были ещё месяцы работы. Я взял семью с собой, доставил им неудобство своим рабочим графиком, но задавался вопросом: «Что я наделал? Зачем я здесь?»
Мэтт Деймон и его супруга Лучана Барросо поженились в 2005 году. Они воспитывают троих прекрасных дочерей. Их история в очередной раз подтверждает, что любовь и поддержка могут сыграть решающую роль в преодолении любых трудностей.
Комментарии
- 16 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 15 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 14 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 13 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 12 июля 2023
-
20:02
-
15:22
-
14:33
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 11 июля 2023
-
20:30
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
Партнерский контент