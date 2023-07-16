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Любовь преодолеет всё: Мэтт Деймон откровенно рассказал о борьбе с депрессией

Любовь преодолеет всё: Мэтт Деймон откровенно рассказал о борьбе с депрессией
Мэтт Деймон рассказал о борьбе с депрессией
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Мэтт Деймон откровенно рассказал о своей борьбе с депрессией. Во время пресс-тура предстоящей премьеры фильма «Оппенгеймер» с его участием актёр поведал о трудностях на пути к успеху.

Артист признался, что угнетённое состояние накрыло его во время съёмок одного из его проектов. Это стало для него настоящим испытанием, однако его любящая супруга всегда находилась рядом с ним в трудные моменты. Она также помогла ему осознать важность профессионализма:

В середине съёмок моя жена подбадривала меня, потому что я впал в депрессию, а впереди были ещё месяцы работы. Я взял семью с собой, доставил им неудобство своим рабочим графиком, но задавался вопросом: «Что я наделал? Зачем я здесь?»
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Мэтт Деймон и его супруга Лучана Барросо поженились в 2005 году. Они воспитывают троих прекрасных дочерей. Их история в очередной раз подтверждает, что любовь и поддержка могут сыграть решающую роль в преодолении любых трудностей.

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