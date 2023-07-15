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Нутрициолог назвал самое полезное блюдо для здоровья. Его сможет приготовить каждый

Нутрициолог назвал самое полезное блюдо для здоровья. Его сможет приготовить каждый
Нутрициолог назвал самое полезное блюдо для здоров
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Ни для кого не секрет, что питание влияет как на наше здоровье, так и на внешний вид. В некоторых продуктах, блюдах может содержаться больше количество важных веществ.

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К одним из таких продуктов относится костный бульон. Нутрициолог Николай Панасюк поделился в соцсетях его полезными свойствами.

  • Бульон благотворно влияет на систему пищеварения. Благодаря богатому содержанию аминокислот помогает улучшить работу пищеварительной системы, способствуя снижению вздутия, газообразования и ощущения тяжести в животе после еды.
  • Бульон хорошо восстанавливает целостность слизистых при гастритах, изжоге и язвах.
  • Бульон содержит большое количество белка, что положительно сказывается на здоровье щитовидной железы.
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  • Гамма-глобулины участвуют в иммунном ответе на вирусы, соответственно, укрепляется иммунитет.
  • Аминокислоты и белок поддерживают здоровье кожи, сохраняют упругость и увлажнение.
  • Цинк, марганец, кремний и медь восстанавливают структуру и качество волос.
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