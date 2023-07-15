Нутрициолог назвал самое полезное блюдо для здоровья. Его сможет приготовить каждый

Ни для кого не секрет, что питание влияет как на наше здоровье, так и на внешний вид. В некоторых продуктах, блюдах может содержаться больше количество важных веществ.

К одним из таких продуктов относится костный бульон. Нутрициолог Николай Панасюк поделился в соцсетях его полезными свойствами.

Бульон благотворно влияет на систему пищеварения. Благодаря богатому содержанию аминокислот помогает улучшить работу пищеварительной системы, способствуя снижению вздутия, газообразования и ощущения тяжести в животе после еды.

Бульон хорошо восстанавливает целостность слизистых при гастритах, изжоге и язвах.

Бульон содержит большое количество белка, что положительно сказывается на здоровье щитовидной железы.

Гамма-глобулины участвуют в иммунном ответе на вирусы, соответственно, укрепляется иммунитет.

Аминокислоты и белок поддерживают здоровье кожи, сохраняют упругость и увлажнение.

Цинк, марганец, кремний и медь восстанавливают структуру и качество волос.