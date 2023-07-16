Всё, что вам нужно сделать — пошевелиться: Шэрон Стоун показала результат тренировок

Актрисе 65 лет, но возраст не мешает ей осваивать новые виды спорта. Недавно звезда «Основного инстинкта» поделилась с подписчиками фотографиями в купальнике. Глядя на них, можно сказать, что пиклбол, которым увлекается актриса в последнее время, действенная замена обычному фитнесу.

Шэрон Стоун Фото: @sharonstone

Фигура Шэрон выглядит подтянутой и спортивной. По её словам, для поддержания молодости тела она не делает ничего сверхъестественного. Последняя её спортивная страсть — пиклбол, игра, соединяющая в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Актриса обожает его, потому что такая активность даёт возможность провести время на свежем воздухе с друзьями.

Шэрон Стоун Фото: @sharonstone

По мнению актрисы, главное — внедрять спорт в повседневную жизнь и делать это с удовольствием. К примеру, она рассказала, как тренируется во время работы за офисным столом:

У меня есть маленькие браслеты для утяжеления рук, я надеваю их, когда работаю за компьютером, и просто оставляю их на весь день. Вы были бы поражены, как можно заниматься за компьютером с парой фунтов веса на руках.

Шэрон уверена, что даже ради железного пресса в 65 лет необязательно мучить себя изнурительными тренировками.

Всё, что вам нужно сделать, это пошевелиться. Люди думают, что вы должны ходить в спортзал и постоянно поднимать вес в 3000 фунтов, но это не так. Вы должны двигать своим телом и оказывать небольшое сопротивление

Судя по форме актрисы, ей в этом вопросе можно доверять.