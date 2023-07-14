В погоне за идеалом: стала известна причина смерти единственной дочери Элвиса Пресли

Певица скончалась 12 января в возрасте 54 лет. Единственная дочь Элвиса Пресли не перенесла остановку сердца.
Судмедэксперты обнародовали настоящую причину смерти принцессы рок-н-ролла. Лиза Мари Пресли скончалась из-за непроходимости тонкой кишки, которая сформировалась после операции по снижению веса. Об этом сообщает Associated Press.
Несколько лет назад певица обратилась в клинику Майо за помощью в похудении. По словам сотрудников медицинского учреждения, хирургический метод избавления от лишнего веса часто используется, когда не помогают другие методы или у пациента есть серьёзные проблемы со здоровьем. Лиза Мари воспользовалась этой возможностью. Ей была проведена бариатрическая операция.
Незадолго до смерти певица жаловалась на боль в животе. Лиза Мари попала в реанимацию, но так и не пришла в сознание. По мнению экспертов, подобное осложнение — распространённое последствие операции по снижению веса. Поэтому не стоит относиться к такому способу как к быстрому и безопасному решению проблемы.
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