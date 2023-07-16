Забавное открытие британских учёных: женщины должны больше спать, потому что много думают

Учёные из Университета Лафборо, Лестершир, уверены: несмотря на то что женщины обычно спят меньше, в отдыхе они нуждаются больше мужчин. В среднем представительницам прекрасного пола требуется на час больше сна.

Учёные изучили деятельность мозга в течение дня у представителей обоих полов. Всего участие приняли порядка тысячи человек.

Специалисты советуют спать не менее семи-девяти часов ежедневно, но в ходе эксперимента выяснилось, что для женщин эта норма должна быть увеличена. Это связано с тем, что их мозг чаще работает в режиме многозадачности, поэтому для его полного восстановления нужно больше времени.

Также эксперимент показал, что 63% супружеских пар чувствует напряжение из-за разной продолжительности сна. Более половины из них периодически отдыхает порознь, чтобы преодолеть эту проблему.