Забавное открытие британских учёных: женщины должны больше спать, потому что много думают
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Учёные из Университета Лафборо, Лестершир, уверены: несмотря на то что женщины обычно спят меньше, в отдыхе они нуждаются больше мужчин. В среднем представительницам прекрасного пола требуется на час больше сна.
Учёные изучили деятельность мозга в течение дня у представителей обоих полов. Всего участие приняли порядка тысячи человек.
Специалисты советуют спать не менее семи-девяти часов ежедневно, но в ходе эксперимента выяснилось, что для женщин эта норма должна быть увеличена. Это связано с тем, что их мозг чаще работает в режиме многозадачности, поэтому для его полного восстановления нужно больше времени.
Также эксперимент показал, что 63% супружеских пар чувствует напряжение из-за разной продолжительности сна. Более половины из них периодически отдыхает порознь, чтобы преодолеть эту проблему.
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