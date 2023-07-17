Моложе на 20 лет: врач рассказал о правилах, которые помогают ему оставаться вечно молодым

Доктору Марку Хайману 63 года, но его биологический возраст меньше на 20 лет. Таких впечатляющих результатов в борьбе со старением мужчина добился без постоянной команды врачей и опасных экспериментов над собой. По его мнению, несколько полезных привычек способны продлить ваши годы и сделать жизнь качественнее.

Маркеры клеточного старения показывают, что Марку сейчас около 40 лет, хотя мужчина не делает ничего сверхъестественного. Мужчина вообще считает, что старость — это абсолютно нормально, и нет смысла с ней бороться. Главное, подойти к ней подготовленным. Тогда удастся избежать многих возрастных изменений.

Марк уверен: важный элемент противостояния старости — режим. Поэтому каждое утро у него проходит всегда одинаково. Он встаёт в 6 утра, медитирует около 20 минут и пьёт кофе. Далее мужчина работает и тренируется. Ранее он отдавал предпочтения кардио, но теперь делает акцент на упражнения на силу. По его мнению, они более полезны в пожилом возрасте.

После тренировки он обязательно принимает душ с температурой воды около 40 градусов и завтракает. Первый приём пищи мужчины наполнен белками, чтобы сохранить мышечную массу.

Если бы Марку нужно было выбрать самое действенное средство от старения, он бы назвал питание и спорт:

Самые важные вещи — это физические упражнения и диета со здоровыми жирами и растительной пищей. Никакое количество добавок не заменит их.