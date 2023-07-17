А как же ЗОЖ? Дженнифер Лопес и других звёзд захейтили за пропаганду алкоголя

DailyMail обвиняет голливудских звёзд в лицемерии и желании нажиться на вредных привычках. Всё из-за того, что Блейк Лайвли объявила о пополнении в коллекции напитков, выпускаемых под маркой Betty Booze. Теперь компания актрисы будет выпускать слабоалкогольные коктейли в банках.

Пользователи социальных сетей были удивлены такому заявлению звезды, ведь Блейк не раз признавалась, что полностью отказалась от алкоголя. Даже без слов актрисы было понятно, что в её жизни нет места для крепких напитков. Мать четырёх детей находится в отличной форме и роскошно выглядит.

Блейк Лайвли Фото: @blakelively

Дженнифер Лопес не отстаёт от коллеги по шоу-бизнесу. Недавно она тоже выпустила напиток Delola. Это коктейли с небольшим градусом алкоголя. Такое новое направление деятельности для певицы тоже неспецифично. Исполнительница всегда подчёркивала, что ведёт исключительно здоровый образ жизни: много тренируется и ограничивает себя в питании.

Кроме того, Бен Аффлек — муж артистки, несколько лет назад полностью отказался от алкоголя из-за зависимости. Зная этот факт, поступок Дженнифер выглядит ещё более странно.

Даже Кара Делевинь, которая совсем недавно смогла побороть зависимость, тоже выпустила алкогольный напиток. И это несмотря на то что ей пришлось пройти серьёзную терапию, чтобы выздороветь.