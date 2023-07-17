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Диетолог назвала продукты, которые сделают ваш перелёт невыносимым. Откажитесь от них

Диетолог назвала продукты, которые сделают ваш перелёт невыносимым. Откажитесь от них
Какие продукты не стоит есть в самолёте?
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Перекусить в аэропорту перед перелётом для многих уже стало любимой традицией. Но диетолог Софи Тротман советует отказаться от этой привычки. Некоторые продукты могут испортить полёт и вызвать тревогу в пути.

В первую очередь стоит быть осторожнее с солёной, острой, жареной или обработанной пищей. Повышенное содержание натрия в такой еде приводит к обезвоживанию, отёкам и дискомфорту в желудке. В дороге однозначно не стоит провоцировать эти проблемы.

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Также в полёте не рекомендуется пить кофе. На первый взгляд этот напиток идеально подходит для раннего вылета. Кажется, что он может помочь почувствовать себя бодрее и быть внимательнее при посадке на рейс. Но если вы испытываете страх во время перелёта, однозначно не стоит употреблять напиток за несколько часов до посадки на самолёт. По словам диетолога, кофеин лишь усугубит это состояние.

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Софи также рекомендует отказаться от яблок и фасоли. Клетчатка затрудняет переваривание этих продуктов. В самолёте этот процесс может быть ещё осложнён стрессом всего организма. Так что лучше будет заранее убрать их из рациона.

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