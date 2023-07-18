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Что будет, если не пить алкоголь 30 дней? Мужчина показал, как выглядел до и после

Что будет, если не пить алкоголь 30 дней? Мужчина показал, как выглядел до и после
Что будет, если отказаться от алкоголя на 30 дней?
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Джеймс Уонвик — предприниматель и инвестор из Австралии. Несколько дней в неделю мужчина выпивал с друзьями. Однажды утром он решил попробовать отказаться от алкоголя на 30 дней. Изменения после отказа от вредной привычки были настолько значительными, что он решил продлить эксперимент.

Теперь Джеймс пропагандирует здоровый образ жизнь. Ещё бы, за первый месяц без спиртного он похудел на 6 кг, стал лучше выглядеть и получил новую работу.

Джеймс Уонвик
Джеймс Уонвик
Джеймс Уонвик
Джеймс Уонвик

Мужчина уверяет, что его жизнь сильно преобразилась после первых 30 дней. Хотя сам отказ дался ему не так просто. Первые две недели отказа были самыми сложными.

Самое долгое время, когда я не пил, возможно, за всю свою взрослую жизнь, на тот момент было около недели, так что продержаться 30 дней — это много.
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По словам Джеймса, похудение — лишь малая часть положительных изменений.

Я стал лучше спать, лучше выглядеть, записался в тренажёрный зал, прошёл прослушивание на роль ведущего и получил работу.

Также мужчину удивило, что он может быть «весёлым, занимательным и привлекательным для женщин, не напиваясь». Теперь предприниматель полностью отказался от алкоголя и признаётся, что уже не испытывает тяги, радуясь своим достижениям.

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