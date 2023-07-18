Милота зашкаливает: Арнольд Шварценеггер показал снимок с четвероногими друзьями
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75-летний Арнольд Шварценеггер давно славится своей большой любовью к животным. Недавно актёр опубликовал в социальных сетях очаровательный снимок с домашней свинкой Шнелли, а также двумя собаками по имени Шницель и Датч.
Арнольд Шварценеггер с питомцами
Фото: @schwarzenegger
На кадре голливудская звезда позирует в обнимку с поросёнком и двумя другими четвероногими верными друзьями. Шварценеггер добавил шутливую подпись к кадру:
Шнелли, Шницель и Датч требуют почаще находиться в центре внимания.
В социальных сетях актёра можно увидеть множество доказательств его глубокой привязанности к домашним питомцам. В апреле этого года он рассказал о покупке Шнелли. Леонбергер по имени Шницель присоединился к его семье в декабре 2021 года. Дольше всех время с актёром проводит Датч, аляскинский маламут, — с июля 2020-го.
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