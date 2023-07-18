«Жизнь Пи» в реальности: моряка с собакой спасли после трёх месяцев дрейфа в Тихом океане

Тим Шеддок вместе с псом по кличке Белла три месяца провёл на неисправной лодке в Тихом океане. Они питались сырой рыбой, пили дождевую воду и надеялись, что в скором времени их спасут. Шансы путешественников на благополучный финал были незначительными, но их заметили с вертолёта, который сопровождал рыболовецкое судно.
Для путешествия от Мексики до Французской Полинезии Тим выбрал катамаран. Он рассчитывал, что транспорт подойдёт для преодоления 5000 километров вместе с собакой, но они попали в шторм. После этого у них перестала работать электроника. С того момента началась их борьба за выживание.
Чтобы избежать обезвоживания, путешественник собирал дождевую воду. Для пропитания Тим ловил сырую рыбу прямо из лодки. В результате вместе им удалось успешно противостоять силам природы.
После того как их нашли и доставили на рыболовецкое судно, бортовой врач сказал, что Тим и Белла — в норме. После спасения Тим поделился эмоциями:
Я прошёл через очень тяжёлое испытание в море, и мне просто нужен отдых и хорошая еда.
- 18 июля 2023
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 17 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 16 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 15 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 14 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 13 июля 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 12 июля 2023
-
20:02
-
15:22