«Жизнь Пи» в реальности: моряка с собакой спасли после трёх месяцев дрейфа в Тихом океане

Тим Шеддок вместе с псом по кличке Белла три месяца провёл на неисправной лодке в Тихом океане. Они питались сырой рыбой, пили дождевую воду и надеялись, что в скором времени их спасут. Шансы путешественников на благополучный финал были незначительными, но их заметили с вертолёта, который сопровождал рыболовецкое судно.

Для путешествия от Мексики до Французской Полинезии Тим выбрал катамаран. Он рассчитывал, что транспорт подойдёт для преодоления 5000 километров вместе с собакой, но они попали в шторм. После этого у них перестала работать электроника. С того момента началась их борьба за выживание.

Чтобы избежать обезвоживания, путешественник собирал дождевую воду. Для пропитания Тим ловил сырую рыбу прямо из лодки. В результате вместе им удалось успешно противостоять силам природы.

После того как их нашли и доставили на рыболовецкое судно, бортовой врач сказал, что Тим и Белла — в норме. После спасения Тим поделился эмоциями:

Я прошёл через очень тяжёлое испытание в море, и мне просто нужен отдых и хорошая еда.