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Полнота не значит болезнь: американские обнаружили неожиданную пользу лишнего веса

Полнота не значит болезнь: американские обнаружили неожиданную пользу лишнего веса
Американские обнаружили неожиданную пользу полноты
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Учёные в рамках исследования влияния веса на здоровье изучили медицинские показатели представителей выборки из 554 332 человек, в период с 1999-2018 год. Теперь специалисты уверены: небольшая полнота не вредит состоянию человека. В результате исследования, был сделан вывод: продолжительность жизни пациентов с первой степенью ожирения сопоставима с людьми, у которых показатель веса в норме.

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Врачам удалось выяснить, что их подопечные с индексом массы тела от 25 до 35, болели столько же, сколько стройные люди. Кроме того, участники исследования по-разному переносили проблемы со здоровьем. Худые люди тяжелее справлялись с диабетом и гипертонией, а пациентам с избыточной массой тела было сложнее перенести травмы и инфекции. Статистика показала, что такие различия компенсируют риски.

В этом случае не идёт речь про ожирение 2 и 3 степени. Но вот полнота пациентов с индексом массы тела от 25 до 35 может быть признана здоровой. Это однозначно станет ещё одним важным аргументом за бодипозитив, ведь теперь лишний вес не синоним нездоровья.

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