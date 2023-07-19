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Не только средство против морщин: учёные выявили неожиданный побочный эффект ботокса

Не только средство против морщин: учёные выявили неожиданный побочный эффект ботокса
Учёные выявили неожиданный побочный эффект ботокса
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Недавнее исследование принесло новые познания о том, как действует ботокс – популярная процедура против морщин. Замораживающее действие препарата используется для лечения спазмов, мигреней и даже чрезмерного потоотделения с тех пор, как он был впервые создан для устранения симптомов косоглазия.

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С помощью микроскопии сверхвысокого разрешения учёные обнаружили его новый эффект. Он блокирует связь между нервными и мышечными клетками через комплекс рецепторов на поверхности нейронов.

Профессор Фредрик Менье добавил:

Токсин захватывает этот комплекс и проникает в синаптические пузырьки, в которых хранятся нейротрансмиттеры, необходимые для связи между нейронами.
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Благодаря новому пониманию механизма проникновения препарата в организм стало возможным создание инновационных методов лечения ботулизма – потенциально смертельно опасной бактериальной инфекции. Ею обычно заражаются после употребления неправильно консервированных продуктов.

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