Не только средство против морщин: учёные выявили неожиданный побочный эффект ботокса

Недавнее исследование принесло новые познания о том, как действует ботокс – популярная процедура против морщин. Замораживающее действие препарата используется для лечения спазмов, мигреней и даже чрезмерного потоотделения с тех пор, как он был впервые создан для устранения симптомов косоглазия.

С помощью микроскопии сверхвысокого разрешения учёные обнаружили его новый эффект. Он блокирует связь между нервными и мышечными клетками через комплекс рецепторов на поверхности нейронов.

Профессор Фредрик Менье добавил:

Токсин захватывает этот комплекс и проникает в синаптические пузырьки, в которых хранятся нейротрансмиттеры, необходимые для связи между нейронами.

Благодаря новому пониманию механизма проникновения препарата в организм стало возможным создание инновационных методов лечения ботулизма – потенциально смертельно опасной бактериальной инфекции. Ею обычно заражаются после употребления неправильно консервированных продуктов.