Угадайте, за сколько дней олимпийский чемпион добрался из Петербурга в Москву на байдарке

Чемпион по гребле Юрий Постригай проверил свои навыки в реальных условиях. Спортсмен добрался из Санкт-Петербурга в Москву по воде на байдарке. Погодные условия не помогали чемпиону. В первые дни постоянно шёл дождь и дул сильный ветер. Но Юрий справился и добрался до Москвы всего за две недели.

Старт сплава состоялся 2 июня на пляже Санкт-Петербургского парка 300-летия. Рядом с байдаркой спортсмена на протяжении всего пути находился катер. Олимпиец делал только небольшие перерывы на сон и приёмы пищи. После окончания путешествия он рассказал:

Я весь маршрут грёб против течения 10 километров в час, у меня нога отнималась, всё тело ныло, и я думал, зачем я вообще подписался на это.

Юрий также заметил, что путешествие напомнило ему, насколько люди в глубинке душевные и приветливые. Все, кого он встречал на своём пути, относились к спортсмену с добротой и желали удачи. Теперь у гребца есть новый титул, он установил рекорд России в категории «наименьшее время преодоления расстояния на байдарке по маршруту Санкт-Петербург — Москва».

Никакие ограничения не могут остановить наших спортсменов в стремлении к новым победам!