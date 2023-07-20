Врач рассказала, как избежать 5 неочевидных опасностей, которые подстерегают нас на пляже
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Врач-терапевт, доктор Зои Уотсон, предупредила об опасностях, с которыми вы можете столкнуться во время летнего купания.
- Скольжения и удары. Бортики бассейнов и края водоёмов могут быть скользкими, поэтому необходимо осторожно выходить из воды, чтобы избежать несчастных случаев.
- Организм может испытать шоковую реакцию из-за холода, что приводит к учащению сердцебиения и повышению кровяного давления. При этом возникает опасность утопления и гипервентиляции. Чтобы этого не случилось, важно постепенно продвигаться вглубь.
- Продолжительное пребывание в холодной воде может вызвать гипотермию (наущение теплообмена), которая может быть опасной для здоровья. В этом случае необходимо немедленно выйти из воды и согреться.
- Температура воды может вызвать судороги в мышцах, поэтому перед началом плавания стоит акклиматизироваться и постепенно погружаться в воду.
- После купания организм продолжает охлаждаться примерно 20 минут. Для предотвращения заболеваний необходимо разогреваться, надевая одежду и употребляя тёплое питье.
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