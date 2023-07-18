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Доктор Мясников рассказал о последствиях чрезмерного употребления соли

Доктор Мясников рассказал о последствиях чрезмерного употребления соли
Врач назвал норму соли в день
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Доктор Александр Мясников в соцсетях подробно объяснил, что такое соль и какой эффект она оказывает на здоровье человека.

Переизбыток натрия может вызвать серьёзные заболевания, такие как гипертония и онкологические проблемы. Тем не менее без него организм не способен существовать. Недостаток натрия может иметь катастрофические последствия.

Современный образ жизни и потребление готовых продуктов привели к тому, что россияне потребляют в два раза больше рекомендованной нормы соли. В среднем оптимальное количество составляет 5–6 г.

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Однако слишком строгая диета также может привести к опасным последствиям. Снижение уровня натрия ниже определённого предела вызывает тяжёлые неврологические симптомы, судороги, а в критических случаях даже потерю сознания и смерть.

Для поддержания здорового равновесия в организме необходимо соблюдать умеренность. Важно отметить, что около 80% соли поступает в организм не из солонки на столе, а через приобретаемые продукты. Это, например, хлеб, колбасные изделия, супы. Доктор Мясников советует обращать внимание на содержание элемента в готовых продуктах и стараться выбирать альтернативы.

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