59-летний спортсмен исполнил свою мечту, проехав на велосипеде 6700 км всего за 25 дней

Альберто Ваги завершил гонку Trans Am Bike Race. 59-летний мужчина проехал 6700 километров, делая в пути только небольшие остановки. Он пересёк территорию США от Тихого океана до Атлантики за 25 дней. После гонки спортсмен признался, что счастлив, ведь сбылась его мечта.

Альберто не новичок в велогонках, он уже заявлялся на участие в Trans Am Bike Race ранее, но ковид и травма ему помешали. Последние три года спортсмен активно тренировался, не бросая спорт. Он рассчитывал, что несмотря на сложности, однажды всё равно сможет принять участие в соревнованиях. В этом году у Альберто всё получилось.

По регламенту гонки, спортсмены не могут использовать постороннюю помощь. Поэтому питание и место для отдыха участникам приходилось искать самостоятельно. После окончания путешествия Альберто рассказал, что он ел самый фастфуд и спал в мотелях, на почтовых станциях. Но самым сложным оказалось не это.

В пути спортсмену пришлось справляться с непростыми погодными условиями: сильный ветер, шторм с дождем, градом и молнией. За 25 дней Альберто переместился с территории со снегом и минусовой температурой до места, где + 40.

После окончания гонки родные велогонщика устроили ему вечеринку. Они гордятся спортсменом, который несмотря на возраст, в очередной раз, доказал себе и окружающим, что всё возможно.