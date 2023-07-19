Туристам на заметку: в Роспотребнадзоре рассказали о неизвестной болезни из Египта

Ведомство сообщает, что Министерство здравоохранения и народонаселения Египта подтверждает случаи неизвестного заболевания. Медики предполагают, что симптомы схожи с лихорадкой Денге. Поэтому сейчас на границе с Египтом усилен санитарно-карантинный контроль.
Лихорадка Денге распространяется комарами Aedes aegypti. Среди симптомов заболевания: высокая температура, сыпь, озноб, боль в костях и суставах. Последствия непредсказуемы. Статистика ВОЗ показывает, что в 2019 году из 50 млн заболевших лихорадкой 21 тысяча случаев обернулась летальным исходом. Но сейчас точного диагноза для большинства пациентов в Египте у врачей нет.
Пока заболевшие есть только в в провинции Кена. Но Роспотребнадзор советует отдыхающим в других регионах Египта быть осторожнее: носить закрытую одежду, пользоваться защитными средствами от насекомых и устанавливать сетки в помещениях. При этом в Минздраве Египта заявляют, что в данной ситуации беспокоиться не о чем.
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