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Средство от пыли и аллергии: с этими растениями в квартире вам станет легче дышать

Качество воздуха в помещении имеет прямое влияние на наше здоровье и благополучие. Некоторые комнатные растения являются настоящими чемпионами по производству кислорода. Дипломированный тренер Алина Шпак поделилась в соцсетях, на какую зелень стоит обратить внимание.

Хлорофитум – не только великолепно очищает воздух от загрязнений, но и активно обогащает комнату кислородом. К тому же неприхотливость делает его отличным выбором для тех, кто не дружит с цветоводством.

В пушистых тёмно-зелёных листьях глоксинии скрывается много хлорофилла, что помогает перерабатывать углекислый газ.

Третье место – сансевиерия. Растение способно выбрасывать большое количество кислорода и также обладает минимальными требованиями к уходу за собой.

Дипсис, или «пальма Арека», обладает привлекательным внешним видом и прекрасно очищает воздух, обильно производя кислород.

Толстянка, или привычное «денежное дерево». Хотя гарантий финансового успеха нет, но поддержание приятной атмосферы и насыщение квартиры кислородом точно обеспечено.