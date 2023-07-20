Давить на больное: в Китае придумали очень странный способ борьбы с курением

Согласно данным ВОЗ, ежегодно от последствий табачной зависимости умирает более 8 млн человек по всему миру. Больше всего курение распространено в Китае. Там проживает 33% от общего числа курильщиков. Власти Гонконга выдвинули необычный способ борьбы с никотиновой зависимостью. Теперь окружающим можно официально неодобрительно смотреть на курильщиков, чтобы им было стыдно.

Сейчас в Китае много законов, которые ограничивают публичное употребление никотина. Так, нельзя курить на рабочем месте, в ресторанах и других публичных местах, но это не помогает. Поэтому власти планируют сделать плохую привычку публично обсуждаемой. По мнению чиновников, мнение общественности будет гораздо более эффективной мотивацией бросить, чем штраф, выписанный полицейскими.

Власти Гонконга могут разрешить буквально «осуждающе пялиться» на курильщиков, если большинство проголосует за внесение этой поправки.