Фаррелл Уильямс назвал полезную утреннюю привычку, которая помогает ему быть в форме

Американский рэпер недавно попробовал себя в роли дизайнера: теперь он креативный директор Louis Vuitton. При этом он продолжает свою музыкальную карьеру. Для человека, который в этом году отметил юбилейный, 50-й день рождения, Фаррелл удивительно активен. Кроме того, по внешнему виду мужчине не дашь более 30 лет.

Исполнитель поделился своей ежедневной спортивной рутиной. Как ни странно, там нет тренировок с личным коучем и необычных упражнений.

Фаррелл занимается спортом утром. Обычно он просыпается в пять утра. После этого следует небольшая тренировка из всем знакомых упражнений: планки и отжиманий. Потом он принимает горячую ванну. По времени эта процедура занимает у него около часа.

По мнению музыканта, перед рабочим днём важно пропотеть. Уильямс рассказал, что в это время он молится, медитирует или размышляет над решением важных проблем.