Андрей Курпатов дал важные советы, как меньше переживать из-за плохих новостей

Новости играют важную роль в нашей жизни, но иногда они могут серьёзно ухудшать эмоциональное состояние. Психотерапевт Андрей Курпатов рассказал в своих соцсетях, как избежать их негативного влияния.

Не нужно потреблять их круглосуточно. Ограничьте количество чтения за день. Выберите 2-3 надёжных источника и проверяйте важные события.

Лучше не заходить на сайты СМИ перед сном, чтобы не испортить состояние и качество сна. Негативные впечатления могут сказаться на здоровье и настроении.

Также психотерапевт рекомендует развивать критическое мышление. Он подчёркивает, что его основой является не просто проверка фактов, а глубокое понимание природы событий и вещей. Этот навык необходим для успешной адаптации к современному информационному полю, позволяя нам чувствовать себя уверенными.