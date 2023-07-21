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Андрей Курпатов дал важные советы, как меньше переживать из-за плохих новостей

Андрей Курпатов дал важные советы, как меньше переживать из-за плохих новостей
Как перестать расстраиваться из-за новостей
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Новости играют важную роль в нашей жизни, но иногда они могут серьёзно ухудшать эмоциональное состояние. Психотерапевт Андрей Курпатов рассказал в своих соцсетях, как избежать их негативного влияния.

Не нужно потреблять их круглосуточно. Ограничьте количество чтения за день. Выберите 2-3 надёжных источника и проверяйте важные события.
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Лучше не заходить на сайты СМИ перед сном, чтобы не испортить состояние и качество сна. Негативные впечатления могут сказаться на здоровье и настроении.

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Также психотерапевт рекомендует развивать критическое мышление. Он подчёркивает, что его основой является не просто проверка фактов, а глубокое понимание природы событий и вещей. Этот навык необходим для успешной адаптации к современному информационному полю, позволяя нам чувствовать себя уверенными.

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