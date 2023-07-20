Нутрициолог объяснил, в каких случаях бессмысленно пить коллаген

Коллаген, как белковое вещество, имеет много разновидностей, но наиболее распространённым в теле человека является первый тип. Он содержится в коже, соединительных тканях, мышцах и сосудах. В то время как второй тип играет важную роль в здоровье хрящей и суставов.

Нутрициолог Николай Панасюк указывает на три ключевых фактора, которые могут сделать его употребление бессмысленным:

Если у человека имеется низкая кислотность желудка, это может негативно повлиять на усвоение белка.

Продукты-гликации, например, булочки, картофель фри, сладости способны сжигать коллаген.

Недостаток определённых элементов, таких как железо, витамины B12, B9, C и медь, может снизить эффективность усвоения элемента.

Нутрициолог отмечает, что многие люди сосредотачиваются на употреблении порошка, забывая о правильном питании и хорошем пищеварении. Это может привести к ненужному использованию коллагеновых продуктов, когда основные проблемы фиксируются в других областях.