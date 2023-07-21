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Татуировщица нашла оригинальный способ помочь страдающим от потери памяти

Татуировщица нашла оригинальный способ помочь страдающим от потери памяти
В Китае бесплатно набивают тату с личными данными
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Владелица тату-салонов в Китае по фамилии Чжан предложила бесплатно набивать контактные данные пациентам, страдающим болезнью Альцгеймера (форма деменции). Девушка утверждает, что это более надёжная альтернатива медицинским удостоверениям и может помочь связаться с семьёй пациента, если он потеряется.

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Идея Чжан вызвала различные реакции в социальных сетях. Некоторые пользователи поддержали благотворительную инициативу, отметив, что боль от процедуры не сравнится с пропажей. Однако есть и критика, ссылающаяся на возможные проблемы с поиском вен у пожилых людей для медицинских работников.

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Салон подтвердил, что чернила будут наноситься только с согласия семьи и самих пациентов. Несколько человек уже опробовали подобную идею, а 40 клиентов заинтересовались услугой.

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